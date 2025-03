Unfassbar: Betrunkener Audi-Fahrer rast mit Sohn auf Autobahn – Unfall!

Unverantwortlich, was sich ein Vater am Sonntagmorgen in Pinneberg (Kreis Pinneberg) leistete. Obwohl er betrunken war, startete er seinen Audi und fuhr mit seinem kleinen Sohn im Auto auf die Autobahn. Dort verunglückte er mit seinem Fahrzeug.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Rettungskräfte gegen 7 Uhr auf die A23 in Höhe Pinneberg-Mitte gerufen. Kurz hinter der Auffahrt sei es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Rettungswagen seien im Einsatz gewesen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer (54) eines Audi auf die A23 auffahren wollen und sein Fahrzeug kräftig beschleunigt.

Vater und Sohn leicht verletzt in Klinik

Kurz darauf geriet das Fahrzeug außer Kontrolle und prallte gegen die Mittelleitplanke. Anschließend kam der Audi quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der 54-Jährige und sein mitfahrender Sohn (9) wurden leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Da der Fahrer nach Alkohol roch, musste er pusten. Das Ergebnis: 1,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.