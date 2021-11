Am frühen Sonntagmorgen ist ein Autofahrer auf der L103 zwischen Schenefeld und Pinneberg von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Wie die Polizei mitteilte, war der 26-jährige Fahrer gegen 3:30 Uhr auf der Landstraße 103 in Richtung Schenefeld unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und auf der rechten Fahrbahnseite gegen einen Straßenbaum knallte. Nach derzeitigen Ermittlungen war der Mann betrunken, schon vor dem Unfall fuhr er laut Zeugenaussagen in Schlangenlinien, so die Polizei.

Der Wagen drohte, nach dem Aufprall einen Abhang herunterzurutschen, weshalb die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg angefordert wurde. Die Rettungskräfte sicherten das Unfallfahrzeug mit Seilwinden ab und halfen zudem, den verletzten Fahrer zu bergen.

Der 26-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben, zudem droht ihm eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Nach dem anderthalbstündigen Einsatz entfernte ein Abschleppdienst das verunfallte Auto, das einen Totalschaden hatte. (to)