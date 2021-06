Betrieb nahe Hamburg: Streik bei bekannter Großbäckerei

Schenefeld –

Hier bleibt der Ofen am Morgen aus! Beschäftigte des Großbäckers „Harry Brot“ in Schenefeld (Kreis Pinneberg) sind am Dienstagmorgen in den Warnstreik getreten. Ihre Forderung: 6,2 Prozent mehr Gehalt.

Die Beschäftigten wollten zwischen 4 Uhr und 7 Uhr ihre Arbeit niederlegen. Aufgerufen zum Warnstreik hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Die Arbeitsgeberseite hat bei den Tarifverhandlungen Ende Juni kein Angebot für die Beschäftigten in der Brot- und Backwarenindustrie in Nord-West-Deutschland vorgelegt. Der Tarifvertrag wurde bereits zum 31. März 2020 gekündigt.

Am Morgen streikte die Belegschaft. hfr Foto:

Warnstreik bei „Harry Brot“ in Schenefeld bei Hamburg

Silke Kettner, Geschäftsführerin der Gewerkschaft NGG Region Hamburg-Elmshorn: „Auf Grund der Corona-Pandemie haben die Verhandlungen sehr spät begonnen, jetzt warten die Beschäftigten aber lange genug auf eine Tariferhöhung. Dies ist umso unverständlicher, als dass die Branche derzeit ordentlich zu tun hat. Die Brotindustrie gehört zu den systemrelevanten nahrungsmittelproduzierenden Betrieben, die in den vergangenen Wochen und Monaten Überstunden geleistet und Sonderschichten gemacht haben.“

Die nächste Verhandlung ist am 10. September. (mp)