Beladen mit frischen Äpfeln: Laster aus dem Alten Land stürzt um

Am Montagmorgen ist in Moorrege (Kreis Pinneberg) ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gestürzt.

Zu dem Unfall kam es auf der Haselauer Chaussee. Der Fahrer kam rechts von der Fahrbahn ab, der Lkw kippte um. Er wurde dabei leicht verletzt, benötigte aber keine medizinische Versorgung. Der Lastwagen, der aus dem Alten Land in Stade kam, war mit frischen Äpfeln beladen.

Lastwagen beladen mit Äpfeln umgekippt – Fahrer unverletzt

Ein Kran einer Fachfirma muss den umgekippten Lastwagen jetzt wieder aufrichten.

Erst am Wochenende kam es im Alten Land in Neuenfelde zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Eine Lagerhalle für Äpfel brannte lichterloh. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2 Millionen Euro.