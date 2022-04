Bei Hamburg: Unfall auf A23 sorgt für Stau – Autofahrerin verletzt

Ein Unfall auf der Autobahn A23 bei Tornesch (Kreis Pinneberg) hat am Dienstagmorgen Polizei und Rettungskräfte in Atem gehalten. Drei Fahrzeuge waren ineinander gekracht, es gab eine Verletzte. Die Autobahn in Richtung Hamburg wurde gesperrt.

Die Karambolage passierte gegen 6.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Tornesch und Pinneberg. Hier kam es laut Polizei zu einer Kollision zwischen drei Fahrzeugen. Vorausgegangen sei ein starkes Abbremsen eines vorausfahrenden Auto gewesen. Aus diesem Grunde soll der Fahrer (20) eines Kastenwagens eine Vollbremsung vorgenommen haben – mit schlimmen Folgen.

A23: Nach Unfall in Tornesch – Autobahn Richtung Hamburg gesperrt

Eine 21-jährige Opel-Fahrerin, die hinter dem Kastenwagen fuhr, krachte in das Heck des Transporters. Auch eine Audi-Fahrerin (48) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in die Unfallstelle. Die 21-jährige Opel-Fahrerin kam verletzt in eine Klinik. Die A23 wurde in Richtung Hamburg bis kurz nach neun Uhr gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.