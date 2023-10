Auf dem Weg zum Einsatz: Streifenwagen kracht in Gebäude – Polizisten in Klinik

In Pinneberg (Kreis Pinneberg) ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Die Besatzung eines Polizeiwagens war auf dem Weg zu einem Einsatz, als das Fahrzeug plötzlich ausbrach und in ein Gebäude krachte.

Die Beamten wurden gegen 4.10 Uhr nach Rellingen gerufen. Dort soll laut Polizei es zu einem Einbruch gekommen sein. Mit Blaulicht waren sie auf dem Weg, als das Fahrzeug auf regennasser Straße plötzlich ausbrach.

Unfall in Hamburg-Rellingen: Zwei Polizisten in Klinik

Der Wagen kam von der Straße ab und krachte in das Gebäude eines Schulungszentrums am Thesdorfer Weg. Am Polizeiauto und am Mauerwerk entstand hoher Sachschaden.

Die Polizisten blieben unverletzt, kamen aber vorsorglich in eine Klinik, aus der sie kurz darauf wieder entlassen wurden. Der Einsatz, zu dem die Beamten gerufen worden waren, entpuppte sich als Fehlalarm.