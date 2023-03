Bei Hamburg: Lkw mit zehn Tonnen Ladung umgekippt – schwierige Bergung

In Hemdingen (Kreis Pinneberg) ist es am Mittwochmorgen zu einen folgenschweren Unfall gekommen. Der Fahrer eines vollbeladenen Lastzugs war von der Straße abgekommen. Der Truck rutschte in einen Graben und blieb dort auf der Seite liegen.

Laut Polizei geschah das Unglück um 9.45 Uhr auf dem Steindamm. Hier war ein 45-Jähriger mit seinem Lastzug in Richtung Ellerhoop unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache sei das tonnenschwere Gefährt nach rechts von der Straße abgekommen und in einem Graben zur Seite gekippt.

Verkehrsbehinderungen bei Bergungsarbeiten

Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Bergung des havarierten Lkw wird sich allerdings schwierig gestalten, da die Ladung, rund zehn Tonnen Nahrungsergänzungsmittel, erst umgeladen werden muss. Danach soll eine Spezialfirma das Unglücksfahrzeug bergen. Dabei ist laut Polizei mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.