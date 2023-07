Bei Hamburg: Flammen schlagen vom Balkon bis in die Wohnung

Meterhohe Flammen auf einem Balkon haben am späten Samstagabend die Feuerwehr in Pinneberg in Atem gehalten. Bei Eintreffen der Retter hatte sich das Feuer bereits in die Wohnung vorgearbeitet. Gerettete Bewohner wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Hindenburgdamm hatten kurz vor Mitternacht Flammen von einem Balkon gemeldet. Der Brand hatte sich rasend schnell ausgebreitet und die dazugehörige Wohnung erfasst. Die Mieter hatten sich laut Feuerwehr vor Eintreffen der Löschzüge in Sicherheit gebracht.

Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz

Mehrere Anwohner wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht – ins Krankenhaus musste aber niemand. Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass weitere Wohnungen durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurden, es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.