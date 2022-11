Schuppen mit Gasflaschen brennt – Explosionsgefahr

Ein brennender Schuppen in Pinneberg hat am Samstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Das Feuer drohte auf ein Nebengebäude überzugreifen. Eine Person wurde verletzt.

Laut eines Feuerwehrsprechers wurden die Retter gegen 13.55 Uhr in den Jappopweg gerufen. Dort brannte ein Schuppen neben einem Haus. Weil zunächst befürchtet wurde, dass Personen in Gefahr seien, wurde Großalarm ausgelost. Rund 45 Retter rückten an.

Explosionsgefahr wegen Gasflaschen

Feuerwehrmänner konnten ein Übergreifen auf das Nebengebäude verhindern. Es bestand aber Explosionsgefahr: Denn in dem Schuppen standen Gasflaschen. Eine Person aus dem Nachbargebäude erlitt eine Rauchvergiftung und wurde vom Rettungsdienst versorgt.