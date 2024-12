Auf Parkplatz bei Hamburg: Feuer zerstört mehrere Autos

In Pinneberg (Kreis Pinneberg) hatte die Feuerwehr am Samstagabend alle Hände voll zu tun. Auf einem Parkplatz wurde ein brennendes Auto gemeldet. Am Ende waren fünf Pkw durch Flammen vernichtet worden.

Die Retter waren gegen 20 Uhr gerade bei einem kleineren Einsatz an der Elmshorner Straße, als unweit des Einsatzorts ein weiteres Feuer gemeldet wurde. Auf einem „Park & Ride“-Parkplatz am Kleinen Reitweg wurde ein brennender Pkw gemeldet.

Fünf Autos von Flammen vernichtet

Als die Feuerwehrkräfte vor Ort eintrafen, blickten sie auf ein Flammenmeer. Der Brand hatte sich auf drei weitere Autos ausgedehnt, ein fünftes wurde stark beschädigt. Mit Löschschaum brachten die Retter den Brand unter Kontrolle. Nach gut 60 Minuten hieß es „Feuer aus“. Der Schaden dürfte enorm sein, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.