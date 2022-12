Gemüse einfach ins Feuer werfen und das Steak auf einem glühenden Stück Holz braten? Wer bei gutem Wetter Lust auf Open-Air-Kochen bekommen hat, der hat mehrere Optionen. Ein Kochkurs zeigt jetzt, wie einfach Brutzeln am Lagerfeuer sein kann – jenseits von Wurst, Stockbrot und Marshmallows.

Florian Offermanns legt noch mal Holzscheite nach. Die Vögel zwitschern, das Feuer knistert und wärmt, es riecht nach Tannenzapfen und frischem Holz. „Wenn es qualmt, habt ihr was falsch gemacht“, sagt er und lacht.

Der 37-jährige Förster arbeitet beim Waldpädagogikzentrum Elbe-Weser. Im Rüstjer Forst bei Stade gibt er Kochkurse am Lagerfeuer. „Die Leute sollen Spaß daran finden, draußen ursprünglich zu kochen und das Feuer zu beherrschen“, sagt er. Sein Motto: „Mit einer Feuerschale, einer Gusseisenpfanne und einem Dutch Oven, einem Topf aus Gusseisen, kann man wirklich alles kochen und backen. Immer nur Stockbrot, Wurst und Marshmallows sind ja auch langweilig.“

„Die Pilze sind fertig, wenn sich Saft gebildet hat“

Lektion Nummer eins: Paprika und Lauch wirft Florian Offermanns einfach ins Feuer – bis das Gemüse schwarz ist. „Es ist aber nur außen verkohlt. Innen ist es schön saftig und durch das schnelle Erhitzen sehr gut im Geschmack“, sagt er. „Danach einfach Eiswasser über die Paprika geben und die Schale abreiben. Wenn der Lauch durchhängt, die äußerste Pelle abziehen.“ Von den Champignons entfernt Florian Offermanns die Stiele und stellt sie neben das Feuer, an die Glut. „Die Pilze sind fertig, wenn sich Saft gebildet hat.“ Auch die Aubergine kommt an die Glut, sie braucht etwas länger.

In einer Metallkanne, gefüllt mit Wasser und Kaffeepulver, kocht der „Cowboy-Kaffee“ ganz nebenbei an der Glut. Immer, wenn ein Teilnehmer einen Becher trinken möchte, gießt Florian Offermanns kaltes Wasser obendrauf – der Kaffeesatz wird getrennt und der Kaffee kann eingeschenkt werden. „Dabei darf man die Tasse aber auf keinen Fall in der Hand halten“, sagt Offermanns. „Wenn der Kaffee über das erhitzte Metall fließt, kann es spritzen und man kann sich verbrennen.“ Anders als erwartet, ist der Kaffee weder bitter noch zu stark.

Bettina Blumenthal Florian Oppermanns bereitet das Schichtfleisch vor. Florian Offermanns bereitet das Schichtfleisch vor.

Acht bis zwölf Teilnehmer sind pro Kochkurs dabei. „Die meisten von ihnen sind zwischen 30 und 50 Jahre alt, aber es sind auch mal Jugendliche dabei“, sagt Florian Offermanns. „Es sind vor allem Leute, die viel grillen und sich weiterbilden wollen. Es sind genauso viele Städter wie Menschen vom Land, das macht keinen Unterschied.“

Das Nackensteak brutzelt der Experte im „Caveman-Style“, also wie die Steinzeitmenschen. „Ich lege eine ganz dünne Scheibe Fleisch direkt auf ein Stück glühendes Holz“, sagt Florian Offermanns. „Einmal umdrehen und in zwei bis vier Minuten ist es fertig. Das Fleisch, Schwein oder Rind, wird so schön rauchig.“

Das Steak brät direkt auf dem glühenden Stück Holz

Nächster Programmpunkt: Schichtfleisch. Im Dutch Oven schichtet Florian Offermanns jetzt Schweinenacken, Speck und Zwiebeln – alles in Scheiben geschnitten. Er gibt Schaschlik-Gewürz dazu und Barbecuesoße drüber. „Dann kommen Briketts unter den Topf und auf den Topf“, sagt er. „Anschließend einfach nur eine Stunde garen lassen. Fertig.“

In den Kursen lernen die Teilnehmer auch, das „Cowboy-Frühstück“ zuzubereiten: Dafür werden in der Gusseisenpfanne Baked Beans, Spiegeleier, Speck und Pancakes zubereitet. Beim „Cowboy-Pudding“ werden süße Brioche-Brötchen vom Vortag mit einer Eiermasse vermischt und im Dutch Oven gebacken. „Am Schluss kommt noch Whiskey-Vanillesoße drüber“, sagt Florian Offermanns. „Fürs echte Cowboy-Gefühl.“

Lagerfeuer-Kochkurs: 22.5., 19.6., 24.7., 21.8., 18.9., jeweils von 11 bis 16 Uhr, 95 Euro pro Person, Gruppen ab acht Personen können Wunschtermine buchen, Tel. 04164/819321