Zufallstreffer in Kiel: Polizei findet für 75.000 Euro Marihuana in Vorgarten

Kiel –

Eigentlich wollten die zwei Kieler Polizeibeamten einen Autoeinbruch untersuchen – zurück kamen sie mit 7,5 Kilo Marihuana. Ein Zufallstreffer, weil einer von ihnen im Augenwinkel etwas Verdächtiges bemerkt hatte.

Die zwei Polizisten nahmen am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr in der Ascheberger Straße eine Anzeige wegen Einbruchs in ein Auto auf, als einer der beiden zufällig zwei Männer mit verdächtig großen Tüten beobachtete. Gerade wollten sie in einen Hinterhof zur Eutiner Straße einbiegen, als die Polizisten zur Personenkontrolle ansetzten.

Polizei Kiel findet Drogen im Wert von 75.000 Euro

Die Männer ergriffen sofort die Flucht – die Tüten ließen sie fallen. Einer der Flüchtenden (33) wurde von einem Suchhund im Gebüsch entdeckt und bei der Festnahme leicht an der Hand verletzt.

Daraufhin ging es erst ins Krankenhaus und anschließend in U-Haft. In den Tüten waren 7,5 Kilo Gras – Verkaufswert auf der Straße etwa 75.000 Euro. (mdo)