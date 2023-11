Versuchtes Tötungsdelikt in Kiel – Polizei sucht Zeugen

Bei einer Auseinandersetzung in Kiel ist in der Nacht zu Mittwoch ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Laut Zeugen soll er mit einer Gruppe junger Männer in Streit geraten sein. Dabei erlitt er mehrere Stichverletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei bisher völlig unklar. Ein Zeuge meldete gegen 3 Uhr nachts eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Kreuzungsbereich Karlstal Ecke Verbindungsstraße. Mehrere Männer sollen auf ihr Opfer eingetreten haben. Eine Polizeistreife entdeckte vor Ort einen 23-Jährigen mit schweren Stich- und Schnittverletzungen.

Opfer nach Notoperation außer Lebensgefahr

Die Täter flüchteten vor Eintreffen der Einsatzkräfte unerkannt in Richtung Elisabethstraße. Das Opfer kam in eine Klinik und ist nach einer Notoperation inzwischen außer Lebensgefahr. Laut dem Sprecher sei er aber noch nicht vernehmungsfähig. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Tel. (0431) 160 3333.