Verdächtiger Gegenstand: Polizei räumt Möbelhaus im Norden

Großeinsatz der Polizei in Kiel: Wegen eines herrenlosen Gepäckstücks hat die Polizei am Freitagabend eine Filiale der Möbelhauskette „Ikea“ räumen lassen. Am Ende gab es eine Entwarnung.

Das Gepäckstück sei in der Tiefgarage gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. Es habe aber keinerlei Drohung gegeben. Zur Evakuierung des Bereichs waren auch Busse im Einsatz.

Kiel: Polizei räumt Ikea-Filiale – Hunderte Menschen evakuiert

Gegen 17 Uhr war ein verdächtiger Koffer, der offenbar zu niemandem gehört hatte, gemeldet worden, berichteten die „Kieler Nachrichten“. Das Möbelhaus wie auch der Parkplatz auf dem Gelände wurden anschließend geräumt und gesperrt.

Nach einer Untersuchung des Koffers durch den Kampfmittelräumdienst gab die Polizei gegen 20 Uhr Entwarnung. Es bestehe keine Gefahr, sagte die Sprecherin. Rund 250 Menschen hatten das Möbelhaus verlassen müssen. (dpa/fbo)