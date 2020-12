Sie wurde nur 24: Model aus Kiel an Magersucht verstorben

Sie war erst 24: Das Kieler Instagram-Model Josi Maria ist offenbar an den Folgen ihrer Magersucht verstorben. Noch vor kurzem sprach sie öffentlich über ihre Essstörung, wenig später verstarb sie während eines Urlaubs auf Gran Canaria.

Die junge Influencerin begeisterte ihre rund 125.000 Follower auf Instagram mit fröhlichen, sonnigen Urlaubsbildern aus der ganzen Welt. Auch ihr letzter Post zeigt die 24-Jährige am Strand, unter dem wenige Wochen alten Foto schreibt ihre Mutter, dass Josi während eines Urlaubs auf Gran Canaria einfach eingeschlafen sei. „Dein Herzchen hörte einfach auf zu schlagen“, trauert Annette, Josis Mutter.

Tod mit nur 24 Jahren: Kieler Model stirbt an Magersucht

In einem Interview, das die Eltern des Models dem Youtuber Leeroy vor kurzem gaben, schildern sie, wie sie den tragischen Tod ihrer Tochter erlebt haben. „Das ist ein unvorstellbares Gefühl in dem Moment“, berichtet Vater Klaus. Die beiden erfuhren am Telefon davon, dass Josi in der Nacht im Hotel verstorben war.

Das junge Model war mit einer Freundin zum Urlaub nach Gran Canaria geflogen. Bereits auf dem Flug sei sie einmal zusammengebrochen, berichtet Leeroy in dem Interview auf seinem Kanal „Leeroy will’s wissen“.

Josi Maria: „Man sollte diese Krankheit ernst nehmen!“

Die junge Frau litt seit ihrer Kindheit unter extremer Magersucht – Auslöser sei damals Mobbing gewesen. „Du merkst es am Anfang nicht“, erinnert sich Annette. Doch über die Jahre nahm Josi immer weiter ab, schon mit zehn oder elf Jahren habe sie das erste Mal in einer Klinik behandelt werden müssen.

Noch wenige Wochen vor ihrem Tod gab Josi selbst ein Interview auf Leeroys Youtube-Kanal. Das Video wurde erst nach ihrem Tod veröffentlicht. Sie appellierte an alle Zuschauer: „Man sollte diese Krankheit ernst nehmen!“ Auf Instagram schrieb sie nach dem Interview am 11. November: „Ich will nicht eine von 10 sein, die an Magersucht stirbt." (hb)