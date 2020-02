Schlangen-Alarm in Kiel: Giftiges Reptil im Erlebniszentrum?

Kiel -

Große Aufregung um eine Schlange im Erlebniszentrum CAP in der Kieler Innenstadt: Angeblich befand sich eine hochgiftige Korallennatter in dem Gebäude am Bahnhof, wie die Feuerwehr Kiel am Mittwoch mitteilte.

Nachdem speziell geschulte Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort waren stellte sich schnell heraus, dass es sich nur um eine Königsnatter handelte, die zwar Ähnlichkeiten mit der Korallennatter hat, aber glücklicherweise nicht giftig ist.



Das könnte Sie auch interessieren:Crash auf der A1 – Schlimmer Unfall mit Polizeiauto: Warum lösten die Airbags nicht aus?

Kurzerhand wurde der Ausreißer eingefangen und ins Tierheim verbracht.

Nach 30 Minuten war der Einsatz beendet. (mp)