Reise-Regeln: Jetzt gibt es Ärger um Strand-Spaziergänge

Seit Beginn der Pandemie setzt Mecklenburg-Vorpommern auf strenge Corona-Regeln, Strandspaziergänge sind beispielsweise für Menschen aus benachbarten Bundesländern tabu. Das sorgt jetzt für Ärger: Christopher Vogt, FDP-Fraktionschef im Landtag von Schleswig-Holstein, fordert laut einem Bericht der „Lübecker Nachrichten“ (LN) das sofortige Ende des Einreisestopps nach Mecklenburg-Vorpommern. Auch andere Politiker kritisieren die Haltung Schwerins. Mittlerweile ist die Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern höher als in Schleswig-Holstein.



Noch immer hält Mecklenburg-Vorpommern seine Grenze für Schleswig-Holsteiner geschlossen. Dabei ist die Corona-Inzidenz beim östlichen Nachbarn längst höher als im Norden. „Schluss damit!“, fordert nun der Kieler FDP-Landtagsfraktionschef Christopher Vogt in der „LN“. Schwerins SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig solle die Grenze sofort wieder aufmachen.

Einreisestopp nach Mecklenburg-Vorpommern: Es gibt Ausnahmen

Das Einreiseverbot nach Mecklenburg-Vorpommern enthält zwar einige Ausnahmen. Wer beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern arbeitet, ein Boot liegen hat oder studiert, darf derzeit die Grenze passieren. Strandspaziergänger aus dem Westen jedoch wurden bereits mit einem Bußgeld belegt. Die Polizei im Nachbarland führt regelmäßig Straßenkontrollen durch.

Laut Vogt sei es nicht zu begründen, warum man als Schleswig-Holsteiner nicht in Mecklenburg-Vorpommern am Strand spazieren gehen dürfe. Das alles sei den Menschen nicht mehr zu erklären, sagt der Liberale gegenüber den „LN“. „Es gibt zwar eine lange Liste mit Ausnahmen, aber ich finde es befremdlich, dass man innerhalb Deutschlands nicht frei reisen darf. Zumal die Inzidenzwerte bei uns geringer sind.“ Die Landesregierung in Schwerin sollte daher „umgehend das Einreiseverbot aufheben“.

FDP-Fraktionschef Vogt fordert: „Schluss mit dem Einreisestopp“



Am 3. März beraten sich die Regierungschefs wieder mit der Kanzlerin über die Corona-Lage. Diesmal soll es auch um Lockerungen gehen. Tatsächlich ist die Inzidenz in Schleswig-Holstein (Stand Sonnabend) auf 50,6 gesunken. In Mecklenburg-Vorpommern liegt sie mit 65,1 deutlich darüber. In Travemünde etwa wurde das Betretungsverbot für Tagestouristen gerade wieder aufgehoben.

„Ich kann verstehen, dass die Einreisebeschränkungen nach Mecklenburg-Vorpommern die Menschen im Südosten des Landes irritieren“, sagt auch SPD-Oppositionsführer Ralf Stegner gegenüber den „LN“ – vor allem, seit Mecklenburg-Vorpommern keine niedrigere Inzidenz mehr habe als Schleswig-Holstein. Sicher sei es nachvollziehbar, wenn man dort keinen Tagestourismus mehr haben wolle. „Aber der kleine Grenzverkehr zum Einkaufen etwa sollte möglich sein.“

Corona im Norden: Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern mittlerweile höher



Auch in der Staatskanzlei von CDU-Ministerpräsident Daniel Günther ist man unzufrieden mit dem Kurs der östlichen Nachbarn, formuliert den Unmut in den „LN“ aber sehr diplomatisch. Mecklenburg-Vorpommern habe eben, wie Schleswig-Holstein, seine Corona-Regeln, sagt der Regierungssprecher – allerdings mit dem Zusatz: „Die Landesregierung betrachtet die in Schleswig-Holstein geltenden Regelungen als ausreichend.“ (alu)