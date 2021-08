Rätselhafter Unfall: Radfahrer stirbt nach Sturz – Polizei sucht Zeugen

Kiel –

Ein 67 Jahre alter Radfahrer ist Samstag auf der Schwentinebrücke in Kiel gestürzt und zwei Tage später an seinen Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Die Polizei sucht Zeugen, weil die Unfallumstände unklar sind.

Eine Frau wurde gegen 18.45 Uhr auf den am Boden liegenden Mann aufmerksam und wählte den Notruf. Sie war in Richtung Wellingdorf unterwegs. Der bewusstlose 67-Jährige hatte schwere Kopfverletzungen, an denen er letztlich verstarb.

Unfall in Kiel: Radfahrer stirbt nach Sturz – Polizei sucht Zeugen

„Es ist bislang unklar, ob der Mann zu Fall kam, während er mit seinem Pedelec die Brücke befuhr oder ob er sein Rad schob und zu Fall kam“, so ein Polizeisprecher. Zudem sei ungewiss, ob andere Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt waren oder eben nicht. Aber: „An dem Fahrrad konnten Polizeibeamte keine Schäden oder Spuren eines Unfalls feststellen.“

Der Kieler Verkehrsunfalldienst bittet nun die Öffentlichkeit um Hilfe: Wer Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0431 160 1588 bei den Beamten melden. (dg)