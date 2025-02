Oberleitung kaputt: Hauptbahnhof im Norden komplett gesperrt

Nichts geht mehr am Kieler Hauptbahnhof: Der Verkehrsknotenpunkt ist aufgrund einer Reparatur an der Oberleitung voraussichtlich bis in den Nachmittag gesperrt. Fahrgäste müssen deutlich mehr Reisezeit einplanen.

Wie eine Bahnsprecherin sagte, war am Morgen ein Zug mit ausgefahrenem Stromabnehmer in einen Gleisabschnitt ohne Oberleitung gefahren. Dadurch entstand ein Schaden an der Stelle, an der die Bahn die Oberleitung verlassen hatte.

Ein Stromabnehmer auf dem Dach eines Zuges leitet Strom aus einer Oberleitung zum Antrieb der Lok. Mehrere Medien hatten berichtet.

Kieler Hauptbahnhof wegen kaputter Oberleitung gesperrt

Wegen der Sperrung kommt es nach Angaben der Deutschen Bahn derzeit zu Zugausfällen. So fahren die Züge des RE7 nur zwischen Neumünster und Flintbek. Ein Ersatzverkehr mit Bussen fährt von Kiel nach Flintbek.

Das könnte Sie auch interessieren: Neun Monate lang Verspätung: Neue Details zur Riesen-Bahnbaustelle Hamburg-Berlin

Die Züge des RE 7 aus und in Richtung Hamburg Hauptbahnhof enden und beginnen in Neumünster. Reisende müssen mit einer Verlängerung der Reisezeit von bis zu 90 Minuten rechnen. (dpa/mp)