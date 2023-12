Notwehr? Mann stirbt nach Streit mit seiner Freundin

Nach einem Streit mit seiner Freundin stirbt ein Mann in Kiel. Ärzte können sein Leben trotz Notoperation nicht retten. War es Notwehr?

Ein Mann in Kiel ist an den Folgen einer Auseinandersetzung mit seiner Lebensgefährtin gestorben. Der 33-Jährige und seine vier Jahre jüngere Partnerin waren am 14. Dezember gegen 3.45 Uhr auf offener Straße in Streit geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Kurz darauf nahmen Einsatzkräfte die 29-Jährige vor Ort widerstandslos fest.

Kiel: 33-Jähriger stirbt nach Streit mit Partnerin

Der Mann wurde bei der Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte mussten ihn während der Fahrt ins Krankenhaus wiederbeleben. Der Mann erlag am Donnerstagvormittag seinen Verletzungen.

Weil die Frau möglicherweise in Notwehr handelte, stellte die Kieler Staatsanwaltschaft keinen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls. Ein dringender Tatverdacht habe nicht vorgelegen. Die Frau befindet sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Die Polizei sucht nun Zeugen des Streits. Zu den Hintergründen der Tat konnten die Beamten am Montag noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang. (dpa/mp)