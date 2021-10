Was für ein Schock: Ein Einbrecher ist in der Nacht zu Mittwoch in einer Kieler Erdgeschosswohnung aufgetaucht und hat die Bewohner mit einer Axt bedroht.

Die Tat geschah gegen 1 Uhr in einem Wohnhaus an der Iltisstraße. Hier war der tatverdächtige Mann (23) in die Wohnung eingestiegen. Die Mieterin (24) und ein weiterer Bewohner (30) wurden durch das Bellen ihres Hundes darauf aufmerksam. Im Wohnzimmer trafen sie auf den Einbrecher. Der bedrohte die Bewohner mit einer Axt und forderte die Herausgabe von Wertgegenständen. Danach flüchtete er mit seiner Beute, die aus zwei Smartphones und mehreren Jacken bestand.

Kiel: Einbrecher bedroht Bewohner mit Axt

Weit kam er jedoch nicht. Im Rahmen eines weiteren Einsatzes fiel der Mann einer Polizeistreife in der Elisabethstraße auf. Die Beamten stoppten und überprüften den polizeibekannten 23-Jährigen. Hierbei fanden sie dann Teile der Beute vom Einbruch in der Iltisstraße.

Er wurde zur Wache gebracht. Ein Amtsrichter erließ später einen Haftbefehl und ließ den Einbrecher in U-Haft bringen.