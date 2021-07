Mann über Bord – Polizei hat klare Vermutung: Was geschah auf der Fähre „Color Magic“?

Kiel –

Nach dem Tod eines Fährschiff-Passagiers in der Nordsee hat die Kieler Polizei keine Hinweise auf ein Verbrechen oder ein Unglück ermittelt.

„Wir gehen von einem Suizid aus“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Bei dem Mann habe es sich um einen 1955 geborenen Mann aus Kiel gehandelt.

Das könnte Sie auch interessieren: Schock auf der Elbe – Mann stürzt von Fähre ins Wasser und muss reanimiert werden

Der Passagier war am Mittwoch über Bord gegangen, als das Fährschiff „Color Magic“ von Oslo nach Kiel unterwegs war. Das Schiff machte am Donnerstag in Kiel fest. Anschließend gingen Kieler Polizisten an Bord und inspizierten die Kabine des Mannes. Außerdem werteten sie Videos aus und befragten Zeugen des Vorfalls.

Nach Angaben der südnorwegischen Rettungsdienste war der Mann bei einer Suche mit einem Rettungshubschrauber im Wasser gefunden worden. In einem Krankenhaus stellten Ärzte später seinen Tod fest. (dpa/mp)