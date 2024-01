Mann ausgeraubt und schwer verletzt – wer kennt diese Männer ?

Die Tat war an Brutalität kaum zu überbieten. Im Juni vergangenen Jahres ist es in Kiel zu einem Raubüberfall auf einen Mann gekommen. Die Täter schlugen das Opfer bewusstlos und raubten ihm dann die Geldbörse. Nun fahndet die Polizei mit Fotos nach den Tatverdächtigen.

Die Tat trug sich laut Polizei in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni gegen 2.55 Uhr in der Kirchhofallee vor dem Haus 61 zu. Zwei bislang unbekannte Täter sollen einen Mann (55) auf offener Straße angegriffen und zu Boden geschlagen haben. Danach traten sie weiter auf ihn ein und verletzten ihn schwer am Kopf, den Armen und den Rippen.

Fotos von Überwachungskameras gesichert

Sie entrissen dem Bewusstlosen die Geldbörse und flüchteten in unbekannte Richtung. Passanten fanden das Opfer und alarmierten den Rettungsdienst. Es kam mit Prellungen und Knochenbrüchen in eine Klinik. Die Kripo, die die Ermittlungen übernahm, konnte Fotos der Tatverdächtigen nach Auswertungen von Überwachungskameras sicherstellen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kennt diese Männer? Hinweise an Tel. (0431) 160 3333.

In einer ersten Version des Textes stand, dass sich die Tat an Heiligabend ereignet habe. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.