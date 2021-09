Am vergangenen Donnerstag verschwand der 10-jährige Luca S. aus Kiel spurlos. Am Montagabend tauchte der Junge auf einem Spielplatz im Stadtteil Friedrichsort wieder auf. Noch ist völlig unklar, was hinter seinem Verschwinden steckt.

Der Fall erregte Aufsehen. Am vergangenen Freitag wandte sich die Kieler Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Medien. Der 10-jährige Luca wurde seit Donnerstagmittag vermisst. Zuletzt wurde er um 11.50 Uhr am Speckenberger Weg gesehen. Hier hatte er einen Termin beim Jugendamt. Der Vermisstenfahndung war das Fotos eines Kindes beigefügt. Das hatten die Eltern der Polizei zur Verfügung gestellt – allerdings ein verkehrtes Bild. Warum die Eltern von Luca ein falsches Foto herausgaben, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Kiel: Vermisster Luca (10) wieder da

Ein Zeuge meldete sich am Freitagabend bei der Polizei und wies darauf hin, dass das veröffentlichte Foto nicht Luca zeige. Kurz darauf veröffentlichte die Polizei das richtige Foto – doch von dem Jungen fehlte weiterhin jede Spur. Nach MOPO-Informationen könnten Sorgerechtsangelegenheiten die Ursache für sein Verschwinden sein, denn der Junge wurde von der Behörde aus dem Elternhaus genommen und lebte bei einer Pflegefamilie.

Vier Tage wurde um den blonden Jungen gebangt. Am Montagabend dann Entwarnung. Luca wurde auf einem Spielplatz im Kieler Stadtteil Friedrichsort angetroffen. „Das Kind war wohlauf. Eine Straftat in Verbindung mit seinem Verschwinden liegt nicht vor“, teilte ein Polizeisprecher der MOPO auf Nachfrage mit. Wie die MOPO erfuhr, soll Luca sich bei den Angaben zu seinen Aufenthaltsorten seit seinem Verschwinden in Widersprüche verstrickt haben.