Kurioser Polizeieinsatz: Patientin in Physio-Praxis vergessen

Die Fangobehandlung war wohl sehr angenehm, dauerte aber über Gebühr lange: In einer Kieler Praxis für Physiotherapie wurde eine Frau abends versehentlich eingeschlossen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte eine Frau am Donnerstagabend gemeldet, ihre Mutter könne die verschlossene Praxis nicht verlassen. Sie befand sich in einer Fangobehandlung, bei der mit heißen Schlammpackungen gearbeitet wird.

Kiel: Frau in Physio-Praxis vergessen

Dabei sei es plötzlich dunkel geworden und die Frau bemerkte, dass sie eingeschlossen worden war.

Polizisten machten den Inhaber ausfindig, der die Frau schließlich aus der Praxis befreite. Da kein vorsätzliches Handeln erkennbar sei, sei eine mögliche Freiheitsberaubung im Sinne des §239 StGB in diesem Fall nicht erfüllt, heißt es. (se/dpa)