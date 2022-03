Eine Kollision zweier Frachtschiffe auf dem Nord-Ostsee-Kanal hat am Dienstag zu einer kurzzeitigen Sperrung der Wasserstraße geführt. Noch ist nicht bekannt, was den Zusammenprall verursacht haben könnte.

Die beiden Frachtschiffe sind nahe Kiel zusammengestoßen. Bei dem Vorfall um kurz nach 10 Uhr unter der Levensauer Hochbrücke wurden drei Seeleute auf der unter zypriotischer Flagge fahrenden „Paivi“ verletzt, wie ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nord-Ostsee-Kanal (WSA) am Dienstag sagte.

Verletzte nach Schiffskollision auf Nord-Ostsee-Kanal

„Wie es zu der Kollision kommen konnte, ist noch unklar“, sagte der Sprecher. Sowohl die 82 Meter lange „Paivi“ als auch die ebenfalls unter der Flagge Zyperns fahrende 106 Meter lange „Bjoerkoe“ wurden durch die Kollision erheblich im Bugbereich beschädigt.

Die stark am Bug beschädigte „Paivi“ liegt am Kai im Hafen Kiels.

Beide Schiffe wurden am Nachmittag mit Schleppern nach Kiel gebracht, das eine in den Binnenhafen, das andere in den Scheerhafen.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Der Kanal war am Mittag für den Schiffsverkehr wegen der Bergung der beiden Schiffe zeitweise voll gesperrt. Am Nachmittag war er wieder frei. (dpa/mp)