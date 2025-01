Im Norden: Obdachloser in Schutzcontainer getötet

Ein Obdachloser ist in Kiel in einem städtischen Schutzcontainer getötet worden. Der 42-Jährige wurde in der Nacht zum 31. Dezember Opfer einer gewalttätigen Auseinandersetzung, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.

Zwei Tatverdächtige im Alter von 24 und 25 Jahren wurden demnach festgenommen und am Neujahrstag dem Haftrichter vorgeführt.

Kiel: Obdachloser getötet

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten an. Weitere Angaben könnten aktuell nicht gemacht werden. Die Mordkommission ermittele. Die von der Stadt Kiel aufgestellten Container an der Adolf-Westphal-Straße sollen Obdachlose vor winterlicher Kälte schützen. Sie können dort unterschlüpfen.

Weitere Informationen zu den Hintergründen sollen im Laufe des Donnerstags folgen. (prei/dpa)