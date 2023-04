In Kiel (Schleswig-Holstein) ist es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Verbrechen gekommen: Polizisten fanden in einer Wohnung im Stadtteil Brunswik nach einem Hinweis eine tote Frau. Ihr Ehemann wurde als dringend tatverdächtig festgenommen.

Laut Polizei habe sich gegen 14 Uhr eine Angehörige gemeldet und mitgeteilt, dass es in der Wohnung in der Feldstraße zu einer Gewalttat gekommen sei. Wenig später entdeckten die Beamten eine tote Frau (45) an der Adresse. Zu den Umständen, die zum Tod führten, will sich die Polizei nicht äußern. Nur, dass sie durch Gewalteinwirkung starb.

Kiel: Ehemann soll Haftrichter zugeführt werden

In der Wohnung trafen die Polizisten auch den Ehemann (62) der Getöteten an. Er hatte laut eines Polizeisprechers ebenfalls schwere Verletzungen und kam in eine Klinik. Er konnte bislang noch nicht vernommen werden, gilt aber als verdächtig, seine Ehefrau getötet zu haben. Er soll einem Haftrichter zugeführt werden. Mögliche Hintergründe zur Tat wollte die Kripo aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preisgeben.