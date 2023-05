Im Norden: Mann bedroht Reisende im Zug mit Schreckschusspistole

Auf einer Zugfahrt von Kiel nach Lübeck hat ein 18-Jähriger am Mittwoch Reisende mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Jetzt wird wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz gegen den Mann ermittelt.

Aufgrund detaillierter Beschreibungen von Zeugen nahmen Einsatzkräfte den jungen Mann am Bahnhof in Bad Schwartau fest, wie die Bundespolizei am Donnerstag berichtete. Bei einer Kontrolle fanden die Polizisten in der Innentasche seiner Weste eine Schreckschusswaffe mit Gaspatronen.

Übereinstimmenden Zeugenaussagen zufolge soll sich der 18-Jährige während der Fahrt aggressiv geäußert und die Waffe gezielt auf andere Menschen gerichtet haben, wie die Bundespolizei berichtete. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Die Beamten beschlagnahmten die Schreckschusswaffe. Sie ermitteln wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Der Mann wurde wieder entlassen. (dpa/mp)