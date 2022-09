Im Norden: Kellerbrand in Wohnblock – zwölf Personen gerettet

Ein Kellerbrand in einem Wohnblock in Kiel hat in der Nacht zu Sonntag zu einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst geführt. Zwölf Bewohner wurden über Drehleitern gerettet. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Laut eines Sprechers der Feuerwehr wurden die Retter gegen 3 Uhr in die Rendsburger Landstraße gerufen. Anwohner hatten den Notruf gewählt und eine starke Verqualmung in dem Hochhaus gemeldet. Die Anrufer berichteten außerdem, dass ihnen der Fluchtweg abgeschnitten sei.

Kellerbrand schneidet Bewohnern den Fluchtweg ab

Mehrere Löschzüge und Rettungswagen rasten zum Einsatzort. Rund 50 Retter seien im Einsatz gewesen. Laut des Sprechers wurden zwölf Personen sowie zwei Hunde über Leitern gerettet. Verletzt wurde niemand. Der Brand im Keller des Hauses war nach gut zwei Stunden gelöscht. Es entstand großer Sachschaden.