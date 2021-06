Im Chemie-Unterricht: 16-Jährige durch Stichflamme verletzt – Seelsorger vor Ort

Kiel –

Schlimmer Unfall im Chemie-Unterricht am Ernst-Barlach-Gymnasium in Kiel: Bei einem fehlgeschlagenen Experiment hat es am Dienstag eine Verpuffung gegeben. Eine 16-jährige Schülerin ist dabei schwer verletzt worden.

„Sie kam in eine Spezialklinik“, teilte ein Polizeisprecher mit. Mittlerweile sei sie sowie Schüler und der unterrichtende Lehrer zu dem Vorfall befragt worden.

Kiel: 16-Jährige durch Stichflamme im Chemie-Unterricht verletzt

„Wir gehen eher von einem Unfall aus“, so der Sprecher weiter. Es gebe keine Hinweise auf einen Vorsatz. Seelsorger kümmerten sich um Schüler, die den Vorfall mitansehen mussten, bei der das betroffene Mädchen durch eine Stichflamme schwer verletzt worden war.

Das könnte Sie auch interessieren: 1000 Menschen im Norden sollen Corona-Warn-Armband testen

Die Polizei sicherte in den Räumen des Ernst-Barlach-Gymnasiums Spuren, darunter auch die Jacke und die Maske der verletzten 16-Jährigen. In den Ermittlungen soll nun auch die Rolle des Lehrers thematisiert werden. (dg)