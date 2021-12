Ein Brand in Kiel (Schleswig Holstein) hat am frühen Mittwochmorgen die Feuerwehr in Atem gehalten. Mehrere Löschzüge und Rettungswagen rückten an. 14 Bewohner wurden von der Feuerwehr gerettet, drei von ihnen kamen verletzt in eine Klinik.

Um 6.55 Uhr ging der erste Notruf zum Brand in einem Wohnhaus in der Calvinstraße ein. Wenige Minuten später dann weitere Notrufe. Die Anrufer meldeten, dass den Bewohnern des Hauses durch den Qualm der Fluchtweg versperrt sei. Rund 60 Einsatzkräfte rückten laut Feuerwehr aus.

Drei Bewohner kamen in die Klinik

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand ein Zimmer im Erdgeschoss des Gebäudes in Flammen. Aus den darüber liegenden Wohnungen konnten 14 Menschen über Drehleitern gerettet werden. Drei von ihnen erlitten eine Rauchgasvergiftung und kamen in eine Klinik. Nach gut 60 Minuten konnte der Einsatzleiter “Feuer aus“ melden. Die Polizei untersucht nun die Brandursache. (ruega)