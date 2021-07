Feiger Überfall beim Kicken: HSV-Anhänger greifen Holstein-Fans in Kiel an

Kiel –

Eigentlich sollte es nur ein schöner Sommerkick auf dem Fögeplatz am Kieler Holstein-Stadion werden. Am Ende mussten zehn einheimische Fans vor einer heranstürmenden Übermacht an HSV-Anhängern flüchten. Verletzt wurde niemand, die Hamburger klauten aber Wertsachen und beschädigten Autos.

Kurz vor 19 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Zeugen hatten beobachtet, wie 30 bis 50 HSV-„Fans“ den Fögeplatz gestürmt haben. Dort wollten zehn Kieler eigentlich ein wenig mit dem Ball bolzen. Stattdessen rannten sie in die angrenzenden Gärten davon und blieben dadurch körperlich unversehrt. Ein Polizeisprecher: „Zu einem direkten Aufeinandertreffen scheint es augenscheinlich nicht gekommen zu sein.“

Beim Kicken: HSV-Anhänger greifen Kieler an – Polizei ermittelt

Aber: Die Hamburger sollen drei Smartphones, eine Geldbörse und mehrere Schlüssel aus den Sporttaschen gestohlen haben, die die Kieler dort in ihrer Aufregung liegengelassen hatten. Auch zwei Autos seien beschädigt worden.

„Wir ermitteln jetzt wegen des Verdachts des Landfriedensbruch, des Diebstahls und der Sachbeschädigung“, so der Polizeisprecher weiter. Hinweise an Tel. 0431 160 11 52. (dg)