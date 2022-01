Giftgrünes Wasser im Kleinen Kiel: Was am Sonntagmorgen zunächst nach einem Fall von Umweltverschmutzung in der Kieler Innenstadt aussah, ist zum Glück unbedenklich. Eine gebrochene Fernwärmeleitung hat für die Verfärbung – und kalte Wohnungen gesorgt.

Um 7.30 Uhr kam es im Stadtteil Brunswik in der Holtenauer Straße zu einem Rohrbruch. „Aufgrund dessen kann es im gesamten Versorgungsgebiet zu vorübergehender Einschränkung der Wärme kommen“, twitterten die Stadtwerke. Durch ausgetretenes Fernwärme-Wasser seien angrenzende Gewässer grün eingefärbt worden, darunter auch der Kleine Kiel, ein seichtes Binnengewässer in der Landeshauptstadt.

Gebrochene Fernwärmeleitung färbt Wasser in Kiel grün

Der Kleine Kiel in der Kieler Innenstadt ist nach einem Wasserrohrbruch grün gefärbt.

An der Reparatur des Lecks werde mit Hochdruck gearbeitet, sagte Stadtwerke-Sprecher Sönke Schuster der Deutschen Presse-Agentur.

Gegen 12 Uhr konnte die Wärmeversorgung stabilisiert werden“, so Spercher Schuster. „Rund 500 Kunden rund um den Rohrbruch in der Holtenauer Straße sind im Zuge der Reparaturarbeiten jedoch noch ohne Wärme.“ Wann die Fernwärme wieder überall verfügbar ist, sei aber noch nicht abzusehen.

Techniker reparieren eine Wasserleitung aus der grünes Wasser in den Kleinen Kiel fließt.

Schuster verwies darauf, dass der grüne Farbstoff im Fernwärmewasser für Umwelt und Gesundheit unbedenklich sei. Er werde beigemischt, um Leckagen schneller orten zu können. (mp/dpa)