Auto kracht in Haus – Einsturzgefahr

Drei Verletzte und ein Haus, das gegen einen möglichen Einsturz gesichert werden muss – das ist die Bilanz eines Unfalls in Kiel.

In Kiel ist ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und in ein Haus geprallt. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden dabei in der Nacht nach Angaben der Feuerwehr verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zum genauen Zustand der Verletzten machte die Feuerwehr keine Angaben.

Die Einsatzkräfte räumten das beschädigte Gebäude und sicherten es gegen einen möglichen Einsturz. Die Bewohnerin des Hauses wurde vor Ort medizinisch versorgt. Zum genauen Unfallhergang nahm die Polizei Ermittlungen auf. (dpa/mp)