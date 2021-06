Allein zu Hause: Kind (7) ruft Feuerwehr an: „Es riecht verbrannt hier“

Kiel –

Dramatische Minuten in Kiel: Am Freitagmittag wählte eine Siebenjährige den Notruf der Feuerwehr. „Es riecht verbrannt in der Wohnung und ich bin alleine Zuhause”, meldete die Schülerin. In ihrer Aufregung gab sie allerdings eine verkehrte Adresse an.

Gegen 13.30 Uhr ging der Notruf in der Einsatzzentrale der Feuerwehr Kiel ein. Die kleine Rebecca war allein Zuhause. Ängstlich und mit zitternder Stimme sprach die Schülerin in das Telefon und berichtete, dass es in der Wohnung stark nach Feuer riechen würde. Sofort rückte ein Löschzug aus.

Kiel: Kind (7) ruft Feuerwehr an: „Es riecht verbrannt hier“

Während die Retter auf der Anfahrt waren, beruhigte der genau auf solche Situationen geschulte Disponent der Feuerwehr das Mädchen. Nach und nach erfuhr er, dass sie offenbar Straßennamen und Hausnummern durcheinander gebracht hatte. Im Hintergrund hörte er aber die Martinshörner des anrückenden Löschzugs.

Parallel zur telefonischen Betreuung führte der Disponent in der Einsatzzentrale eine Rufnummernrecherche durch, konnte so in kurzer Zeit den genauen Einsatzort feststellen und seine Kollegen über Funk informieren.

Das könnte Sie auch interessieren: Fliegerbombe in Kiel gefunden – Tausende Menschen müssen Häuser verlassen

Wenige Minuten später traf der Löschzug an der Adresse ein. Viel zu tun gab es für die Retter aber nicht. Auf dem eingeschalteten E-Herd stand ein Topf mit Essen. Die Retter schalteten den Herd aus und brachten den qualmenden Topf ins Freie. Kurz darauf kamen auch die Eltern der Siebenjährigen nach Hause.