Akku-Wagen klemmt in Schleuse – Schiffs-Stau am Nord-Ostsee-Kanal

An der Schleuse zum Nord-Ostsee-Kanal in Kiel ist es am Abend des ersten Weihnachtstages zu einem Vorfall von größerem Ausmaß gekommen. Ein elektrisches Betriebsfahrzeug war an der Schleuse verunglückt und hatte sich an der Schleusenanlage verkantet. Dadurch kam der Schiffsverkehr zum Erliegen.

Laut einem Sprecher der Kieler Feuerwehr seien die Einsatzkräfte gegen 19.30 Uhr über den Vorfall informiert worden. Weil keine unmittelbare Gefahr bestand, wurde das Wasser- und Schifffahrtsamt alarmiert. Der Betrieb an der Schleuse wurde angehalten.

Schiffsverkehr unterbrochen

Dadurch war auch der Schiffsverkehr eingeschränkt. Mehrere große Pötte konnten den Kanal nicht passieren. Ein angeforderter Telekran hob das verunfallte Elektrofahrzeug von der Unglücksstelle. Mitarbeiter der Schleuse untersuchten bis in die Nacht, ob Schäden am Hebewerk entstanden waren.