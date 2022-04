80 km/h zu schnell: Fahranfänger liefern sich illegales Autorennen

Polizisten haben in der Nacht zu Montag ein illegales Autorennen zwischen zwei Pkw in Kiel (Schleswig-Holstein) gestoppt. Den Beamten waren im Stadtgebiet ein Mercedes und ein Golf aufgefallen, die mit irrsinnigem Tempo durch die Straßen rasten. Die Männer am Steuer waren Fahranfänger.

Zwei Polizisten, die in einem zivilen Wagen unterwegs waren, fielen um 0.40 Uhr ein Mercedes und ein Golf auf, die mit weit überhöhtem Tempo über die Holtenauer Straße rasten. Laut Polizei sollen dabei Geschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometer erreicht worden sein.

Illegales Rennen in Kiel – Polizei stellt Autos sicher

Als die Fahrer ihre Autos auf einen Parkplatz am Düsterbrooker Weg lenkten, kontrollierten die Polizisten die jungen Männer (18 und 20 Jahre alt). Beide gaben an an, sich nicht zu kennen und auch kein Rennen gefahren zu sein. Die Polizei stellte die Führerscheine und die Autos sicher. Gegen beide Fahranfänger wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.