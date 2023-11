21-Jähriger prallt gegen Baum – Verdacht auf illegales Autorennen

Ein 21-jähriger ist bei einem mutmaßlichen Autorennen in Kiel mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt, dabei verletzte er sich. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennes und beschlagnahmte den Unfallwagen.

Der junge Mann und der Fahrer eines weiteren Autos seien mit ihren Fahrzeugen in der Nacht zu Samstag in der Innenstadt mit geschätzt 100 Stundenkilometern unterwegs gewesen. Nach einer Linkskurve habe der 21-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verloren, gab die Polizei am Samstag bekannt. Im Anschluss sei sein Auto gegen einen Baum auf dem Mittelstreifen geprallt und der Fahrer eingeklemmt worden. Die Feuerwehr habe ihn befreien müssen. Der Fahrer des anderen Wagen sei weitergefahren.

Kiel: Polizei ermittelt nach Unfall gegen 21-jährigen Fahrer

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Hinweise auf Alkoholkonsum hätten sich bei dem 21-Jährigen nicht ergeben. Die Staatsanwaltschaft ordnete jedoch den Angaben zufolge zur Bestimmung eines möglichen Drogenmissbrauchs eine Blutprobe an.

Das könnte Sie auch interessieren: 20-Jährige stirbt bei Todes-Crash: Urteil gegen AMG-Raser bestätigt

Außerdem setzte sie einen Gutachter zur Rekonstruierung des Unfallhergangs ein und ließ Wagen und Führerschein des 21-Jährigen beschlagnahmen. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei auf etwa 40.000 Euro. (dpa/mp)