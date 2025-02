Kein Frost mehr dieses Jahr? Jetzt bekommt Hamburg den Wochenend-Frühling!

Die eisigen Temperaturen sind vorerst vorbei! Am Freitag verabschiedet sich der Regen aus Hamburg, und die Sonne zeigt sich immer häufiger. Mit bis zu 15 Grad am Wochenende wird es spürbar frühlingshaft.

Zunächst bleibt es jedoch noch regnerisch. Am Freitag sorgt eine Regenfront für nasse Stunden, bevor die Temperaturen auf milde 9 bis 13 Grad ansteigen. Im Laufe des Tages klart es zunehmend auf, und die Sonne kommt immer öfter zum Vorschein. Für Samstag und Sonntag prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) Höchstwerte zwischen 11 und 15 Grad im Norden – der Frühling hält Einzug!

„Es bleibt mild“, bestätigt ein Sprecher des DWD. Während der Samstag zunächst wechselhaft und später stärker bewölkt sein wird, sorgt der Sonntag mit bis zu 12 Grad in Hamburg für eine angenehme Frühlingsstimmung. „Die höchsten Temperaturen erwarten wir am Samstag und Sonntag“, so der Pressesprecher des DWD. Bis sich jedoch dauerhaft warme und konstante Frühlingstemperaturen einstellen, wird es noch etwas dauern. (nw)