Junger Fahrer verstirbt nach schrecklichem Unfall im Norden

Drama in der Nähe von Rostock: Auf der Bundesstraße 105 hat sich am Samstagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Der 21-jährige Fahrer eines Kleinwagens prallte mit seinem Auto mit hohem Tempo frontal gegen einen Baum. Der Mann kam in ein Krankenhaus – und erlag dort seinen schweren Verletzungen.

Zum Unglück kam es gegen 9.45 Uhr in Sievershagen (Landkreis Rostock), wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer auf der B105 allein in seinem Mazda-3-Kleinwagen von Sievershagen in Richtung Bargeshagen unterwegs. Aus noch nicht geklärter Ursache verlor der junge Mann die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Strecke ab.

Landkreis Rostock: Fahrer stirbt nach schwerem Verkehrsunfall

Ungebremst raste das Auto dann frontal gegen einen dicken Baum. Der Aufprall war so stark, dass der Fahrer in dem Wrack eingeklemmt wurde. Der Baum bohrte sich bis zum Armaturenbrett in das Wrack. Trümmerteile verteilten sich bis zu 100 Meter weit an der Unfallstelle. Den Rettungskräften bot sich ein Bild des Schreckens an der Einsatzstelle bei deren Eintreffen. Der Verunglückte war regungslos, aber zumindest noch mit Puls, hinter dem Steuer eingeklemmt.

Die Rettungskräfte mussten den Mann mit schwerem Gerät aus seinem Wrack befreien. Ein Notarzt untersuchte ihn anschließend. Aufgrund der Behandlung erlangte er wenig später sein Bewusstsein zurück und war wieder ansprechbar, teilte die Polizei mit. Der junge Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus und verstarb dort wenig später.

Die B 105 blieb während der Unfallaufnahme zunächst voll-, dann einseitig gesperrt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei muss nun zur genauen Ursache dieses tragischen Unfalls ermitteln.