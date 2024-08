Jugendliche sollen Kellner totgeprügelt haben

Ein Überfall auf einen Kellner eskaliert, der Mann stirbt. Sind zwei Jugendliche schuld an seinem Tod?

Zwei Jugendliche stehen ab Donnerstag wegen Mordes vor dem Landgericht Bremen. Weil die beiden Angeklagten minderjährig sind, findet der Prozess nach Angaben des Gerichts unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Details zur Tat nannte ein Gerichtssprecher nicht. Nach Recherchen der „Nordsee-Zeitung“ sollen die damals 16-Jährigen einen Kellner auf seinem Heimweg in Bremerhaven so schwer verprügelt haben, dass er an den Folgen starb.

Die Verdächtigen wurden in der selben Nacht festgenommen

Laut Polizei griffen die Jugendlichen am 19. Februar nachts den Mann an. Als der 60-Jährige auf dem Boden lag, sollen sie weiter auf ihn eingetreten und -geschlagen haben. Sie sollen mehrfach Geld gefordert haben. Mit einer Armbanduhr und zwei Geldbeuteln mit einem dreistelligen Betrag seien sie schließlich geflüchtet. Noch in der Nacht nahm die Polizei die beiden Verdächtigen fest.

Der 60-Jährige sei mit Prellungen und Knochenbrüchen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei damals mit. Das Opfer starb nach Angaben der Staatsanwaltschaft einige Wochen später. (dpa/mp)