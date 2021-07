In Lüneburg: Feuer im Hochhaus: Elfjähriger wählt Notruf – und rettet sich selber

Lüneburg –

In einer Wohnung an der Alfred-Delp-Straße in Lüneburg ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen: Offenbar war Spielzeug in Brand geraten, ein Elfjähriger wählte daraufhin den Notruf – und rettete sich selber vor den größer werdenden Flammen.

Sein Vater, so berichtete ein Reporter von vor Ort, soll bei einem Arzttermin gewesen sein, als das Feuer ausbrach. Sanitäter der Feuerwehr versorgten den Jungen, andere Kräfte begaben sich unter Atemschutz in die Wohnung; zu der Zeit schlugen die Flammen bereits aus dem Fenster und beschädigten die Hochhaus-Fassade.

Feuer in Lüneburg: Junge (11) wählt Notruf – und rettet sich selber

Bei dem Einsatz wurden durch die Flammen und die starke Rauchentwicklung weitere Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehrleute retteten auch eine Katze, die in der betroffenen Wohnung eingeschlossen war.

Die genaue Ursache des Brandes wird nun von der Polizei ermittelt. Eine Einschätzung über den entstandenen Schaden gibt es noch nicht.

Nur wenige Stunden zuvor war es an ähnlicher Stelle schon zu einem Feuer gekommen: Ein im Carport abgestellter Jaguar soll an der nahen Wilhelm-Leuschner-Straße angezündet worden sein. Der Schaden: knapp 20.000 Euro. Die Polizei prüft eine Verbindung beider Fälle. (dg)