Zu den Matjeswochen im Juni platzt Glückstadt aus allen Nähten. Wer die außergewöhnliche Kleinstadt an der Elbe in Ruhe erkunden möchte, sollte jetzt kommen. Vor 400 Jahren erbaut, gilt Glückstadt als städtebauliches Gesamtkunstwerk – und sollte einst sogar Hamburg als Hafenstadt Konkurrenz machen. Wie die Stadt seinerzeit entstanden ist, ist einzigartig in Deutschland. Was Sie sich hier anschauen sollten – das sind unsere Tipps.