Das bekannteste Dorf Deutschlands liegt nur rund eine Autostunde von Hamburg entfernt und hat seinen Ruhm der Kunst zu verdanken. Paula Modersohn-Becker, Heinrich Vogeler, Fritz Overbeck, Hans am Ende und viele weitere Maler, Bildhauer und Architekten ließen sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts von der Einsamkeit und Einzigartigkeit der Landschaft rund um Worpswede inspirieren. Auch der Dichter Rainer Maria Rilke verbrachte zwei Jahre im Teufelsmoor.





