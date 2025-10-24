mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Kaffee Worpswede

Das vor 100 Jahren erbaute Kaffee Worpswede heißt im Volksmund nur „Kaffee Verrückt“. Foto: dpa

  • Worpswede

paidIn diesem Moordorf in Niedersachsen gibt es ein verrücktes Café und sechs Museen

Das bekannteste Dorf Deutschlands liegt nur rund eine Autostunde von Hamburg entfernt und hat seinen Ruhm der Kunst zu verdanken. Paula Modersohn-Becker, Heinrich Vogeler, Fritz Overbeck, Hans am Ende und viele weitere Maler, Bildhauer und Architekten ließen sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts von der Einsamkeit und Einzigartigkeit der Landschaft rund um Worpswede inspirieren. Auch der Dichter Rainer Maria Rilke verbrachte zwei Jahre im Teufelsmoor. 


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test