In der Nähe von Hamburg: Erlebnis-Dorf für Kinder eröffnet an der A7

Sie sind eine Mischung aus Bauernhof, Restaurant und Freizeitpark – und vieles dreht sich vorrangig um die Erdbeere: Karls Erlebnis-Dörfer sind ein Anziehungspunkt für Familien mit deutschlandweit bislang sechs Standorten. Jetzt soll ein neues Ausflugsziel direkt an der A7 entstehen. Worauf sich Besucher freuen können.

Der neue Erlebnis-Hof soll im niedersächischen Bispingen an der A7 eröffnet werden. Dort gibt es unter anderem bereits den bekannten „Snow Dome“, eine Kart Bahn und ein Abenteuerland. Über eine Million Besucher übernachten in dem Touristen-Hotspot pro Jahr – von denen will auch Karls Erlebnis Hof profitieren. Zunächst berichtete das „Abendblatt“.

Karls Erlebnis-Dörfer: Neue Attraktionen in Bispingen geplant

Im Mai 2025 soll bereits ein neuer Standort in Loxstedt bei Bremerhaven eröffnen, der Erdbeer-Hof in Bispingen mit seinen 40.000 Quadratmetern wird dann der zweite in Niedersachsen sein. „Langfristig ist geplant, dass jedes Kind in Deutschland innerhalb von anderthalb Stunden einen Park der Karls-Familie erreichen kann“, sagte Geschäftsführer Robert Dahl der Zeitung. Sein Großvater Karl gründete das heutige Imperium im Jahr 1921 und ist bis heute der Namensgeber.

In Bispingen wird es neben den bekannten Attraktionen, wie der beliebten Kartoffelrutsche, auch einige Neuheiten geben: darunter eine Erdbeer-Raupenbahn, eine Fliegende Schokoladen-Tafel und eine Mais-Scheune mit einem riesigen, mit Mais gefülltem Pool.

Wann soll der neue Erlebnis Hof in Bispingen öffnen?

Für den neuen Erdbeer-Hof in Bispingen sollen voraussichtlich im Frühjahr 2026 die ersten Bagger rollen, ein Jahr später könnte das Dorf dann offiziell seine Türen öffnen.

Das Besondere an Karls Erlebnis-Dörfern: Der Eintritt und viele der Spielmöglichkeiten sind kostenlos. Nur für einige der Attraktionen gibt es eine Gebühr. Bislang gibt es sechs Standorte: In Rövershagen (Landkreis Rostock), Elstal (bei Potsdam), Döbeln (Mittelsachsen), Zirkow (Landkreis Vorpommern-Rügen), Koserow (Insel Usedom) und Warnsdorf (Kreis Ostholstein). Dazu gibt es ein Rittergut in Loburg (Sachsen-Anhalt) und das Pier7 in Warnemünde (Rostock). (aba)