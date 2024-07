Mann stürzt von seiner Yacht ins Hafenbecken und ertrinkt

In Warnemünde (Landkreis Rostock) ist es in der Nacht zu Samstag zu einem tragischen Unglück gekommen, in dessen Folge ein Mann starb. Der Besitzer einer Yacht wollte sein Boot verlassen und fiel dabei ins Wasser.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das Unglück gegen 0.35 Uhr am Warnemünder Yachthafen. Dort sei bei dem Versuch, sein Boot zu verlassen, ein 49-Jähriger ins Wasser gestürzt. Danach geriet der Mann unter die Steganlage und konnte sich nicht mehr selbst retten.

Lebloser Körper nach einer Stunde aus Wasser geborgen

Feuerwehrkräfte rückten mit einem Großaufgebot an und suchten den Bereich ab. Vergeblich. Erst gegen 1.30 Uhr konnte der leblose Körper des Verunglückten geborgen werden. Reanimationsversuche durch einen Notarzt kamen zu spät. Die Kripo ermittelt.