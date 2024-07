Badeunfall in stürmischer See: Mann ertrinkt in der Ostsee

Spaziergänger haben am Montagmorgen am Ostseestrand bei Markgrafenheide (Landkreis Rostock) eine schreckliche Entdeckung gemacht. Sie fanden einen Toten. Offenbar handelte es sich um einen Mann, der am Sonntagabend trotz rauer See zum Schwimmen ins Wasser gegangen war.

Trotz heftiger Winde und stürmischer See ging ein 45-Jähriger am Sonntagabend mit einem Begleiter zum Schwimmen in die Ostsee. Beide wurden dort von aufkommender Strömung erfasst. Ein Mann schaffte es zurück an Land, der andere wurde abgetrieben.

Leichnam kam in die Gerichtsmedizin

Eine groß angelegte Suchaktion lief an und wurde am späten Abend ohne Erfolg beendet. Am Montagmorgen fanden Spaziergänger unweit des Unglücksortes eine männliche Leiche. Vermutungen zufolge soll es sich dabei um den seit Sonntag Vermissten handeln. Gewissheit soll die Gerichtsmedizin bringen. Dort wird der Leichnam untersucht.