Sex-Spiel geht schief: Feuerwehr befreit Mann aus Notlage – und gibt ihm Tipp

In Penkun (Kreis Vorpommern-Greiswald) ist es am Donnerstagmorgen zu einem ungewöhnlichen Notfall–Einsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. Ein Pärchen hatte Fesselspiele gemacht. Die brachten den Mann in eine unangenehme Notlage.

Gegen 7.20 Uhr hatte ein Mann (35) das Polizeirevier in Anklam angerufen. Er berichtete von einer Handschelle, die stramm an seinem Handgelenk saß und er sie nicht lösen können. Seine Finger seien bereits blau angelaufen. Ein Streifenwagen und ein Feuerwehrfahrzeug rückten an.

Penkun: Handschellen von Feuerwehr aufgeflext

Vor Ort berichtete der 35-Jährige den Rettern, dass er im Rahmen von Fessel-Sex-Spielen von seiner Partnerin Handschellen angelegt bekommen hätte, die sich aber am Morgen samt Schlüssel verabschiedet hätte. Feuerwehrmänner befreiten den Mann mit einem Trennschleifer von der Fessel.

Im Anschluss daran gaben die Retter ihm noch Tipps und verwiesen auf leicht entfernbares SM-Spielzeug wie zum Beispiel Bänder mit Klettverschluss.