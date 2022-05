Drama im Norden: Junge Frau kommt bei Unfall ums Leben

Drama im Norden: Eine junge Frau ist in der Nacht zu Sonntag bei einem Unfall zwischen St. Michaelisdonn und Frestedt (Kreis Dithmarschen) ums Leben gekommen.

Das bestätigte der Lagedienst auf MOPO-Nachfrage. Weiteren Angaben nach sei sie an der Kreuzung Hauptstraße/Burger Straße auf gerader Strecke frontal gegen einen Baum gefahren. Das Auto, ein dunkler Volkswagen, schleuderte durch den Aufprall zurück, landete in einem Graben an der Seite der Fahrbahn. Die Windschutzscheibe zersprang, die Motorhaube riss aus der Verankerung, die Achse brach.

Kreis Dithmarschen: Junge Frau kommt bei Unfall ums Leben

Die junge Frau, offenbar eine Anfang Zwanzigjährige, war zunächst in ihrem VW eingeklemmt, wurde dann aber von Kräften der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr befreit. Zeugen hatten vorher einen Notruf abgesetzt. Doch die Retter konnten letztlich nichts mehr für sie tun. Ein Lagedienst-Sprecher: „Die Frau starb noch an der Unfallstelle.“

Zur Unfallaufnahme ließ die Polizei, die noch in der Nacht Ermittlungen aufnahm, einen Sachverständigen kommen. Für mehrere Stunden war die Hauptstraße gesperrt, lange Staus bildeten sich ob der nächtlichen Zeit nicht. Warum die Frau von der Straße abkam, ist noch völlig unklar. (dg)